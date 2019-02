Vrouwelijke IS’er wil naar Nederland

In een interview met het Britse ITV zegt Begum: „Een andere optie die mijn familie en ik zouden kunnen overwegen, is mijn echtgenoot. Hij komt uit Holland en heeft familie in Holland. Misschien kan ik het Hollandse staatsburgerschap aanvragen. Als hij naar de gevangenis wordt gestuurd in Holland, kan ik daar op hem wachten terwijl hij vastzit.”

’Oneerlijk’

Begum vindt het ’oneerlijk’, ’moeilijk te verteren’ en ’hartverscheurend’ dat haar het Britse staatsburgerschap is ontnomen, zo zegt ze in het vraaggesprek. Andere Britse jihadisten zouden volgens haar wel terug mogen reizen naar Groot-Brittannië.

De 19-jarige vrouw reisde in 2015 naar Syrië, samen met twee vriendinnen. Ze zegt geen spijt te hebben van haar tijd in het Kalifaat. De verschrikkingen van Islamitische Staat deden haar naar eigen zeggen weinig. Zo vertelde ze dat ze ooit een afgehakt hoofd in een vuilnisbak vond, maar dat ze daar onaangedaan door was.