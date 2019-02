Lawineslachtoffer Zwitserland overleden

De zoekactie naar slachtoffers is in de nachtelijke uren doorgegaan, maar zonder succes. Tot dusver zijn vier personen levend onder de sneeuw vandaan gehaald. De Fransman was er als enige slecht aan toe. Hij bezweek in het ziekenhuis.

De reddingsdiensten werken met man en macht door. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen worden vermist. De sneeuwmassa kwam dinsdagmiddag naar beneden en bedekte onder meer een geprepareerde piste over een lengte van ongeveer 400 meter. Het weer was uitstekend en het lawinegevaar werd als betrekkelijk gering ingeschat.