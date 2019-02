Door vlammenzee ingesloten moeder gooit kinderen uit raam

De moeder gooide haar kroost volgens de brandweer vanaf de eerste verdieping in de handen van omstanders. De vrouw werd later met een springkussen gered door de toegesnelde brandweer. De kinderen en de moeder zijn met niet levensbedreigend verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meer details over de kinderen werden niet bekendgemaakt.

Naast het gezin werden nog negen bewoners uit het pand gered. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk.