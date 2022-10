Voetballer van FC Volendam verdacht van mishandeling in Amsterdamse nachtclub

De vrouw brak in de nacht van 16 op 17 juli dit jaar op drie plekken haar kaak, nadat ze was mishandeld door twee mannen. Ze had daarvoor een versierpoging van één hen afgewezen.

FC Volendam kan nog niet zeggen of de zaak consequenties heeft voor de carrière van W. bij de voetbalclub. ,,We willen nu eerst alle feiten boven tafel en wij ondernemen pas actie als daar reden voor blijkt te zijn”, laat woordvoerder Sonny Sier weten.

Het slachtoffer was tussen 04.00 uur en 05.00 uur met vriendinnen in de uitgaansgelegenheid in de Amstelstraat toen de verdachte haar probeerde te versieren. De vrouw was daar niet van gediend, aldus de politie. De man greep hierop hardhandig haar linkerborst beet. Toen het slachtoffer zich probeerde te verweren, werd ze door twee mannen bij haar keel gegrepen en kreeg ze harde klappen tegen haar hoofd. Het slachtoffer en de mannen werden door andere bezoekers en portiers van de discotheek uit elkaar gehaald. Beide mannen worden verdacht van mishandeling. De man die de vrouw bij haar borst greep wordt ook verdacht van aanranding.

Een woordvoerder van club Air bevestigt de gang van zaken, maar laat weten verder geen uitspraken te kunnen doen over het incident. Op de avond van de mishandeling was in de discotheek THRWBCK, de wekelijkse r&B/hiphopavond die plaats biedt aan 1200 feestgangers. In principe is deze avond alleen voor bezoekers van 21 jaar of ouder.

Schade

In het ziekenhuis bleek dat een kies van de vrouw gebroken was, een voortand los zat en dat haar kaak op drie plekken gebroken was. Zij werd diezelfde dag geopereerd. Acht schroeven werden in haar kaak gezet, waardoor ze wekenlang niet goed kon praten of kauwen, aldus de politie.

De tweede verdachte wordt nog steeds gezocht. De politie waarschuwt dat - als hij uit beeld blijft - het filmpje opnieuw getoond wordt. Een woordvoerder kon verder niets zeggen over de precieze rol die de twee verdachten zouden hebben gespeeld.

’Ik ga keihard werken’

Tayrell W., die in de nacht van de mishandeling zijn 20e verjaardag vierde, tekende op 21 juni van dit jaar een profcontract tot 2025 bij FC Volendam. De voetbalclub prees hem toen als een doelgerichte aanvaller. „Het eerste dat opvalt is zijn enorme snelheid; Tayrell lijkt een extra versnelling te hebben ten opzichte van de meesten en dat is natuurlijk een groot wapen”, liet technisch directeur Jasper van Leeuwen destijds verheugd weten. W. wordt door de club gezien als een van de smaakmakers van Jong Volendam. ,,Niet zelden was het Tayrell die Jong FC Volendam over de drempel hielp met zijn goals en assists.”

De voetballer zelf liet na het tekenen van zijn profcontract weten: ,,Ik ga keihard werken om mezelf nog meer te ontwikkelen en aan te kloppen bij het eerste.”