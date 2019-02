Ballon oplaten wordt verboden

Dat is nu anders, zo maakt het college vandaag bekend in de beantwoording van schriftelijke vragen van fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ’De wijziging zal bij een volgende aanpassing van de algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag worden meegenomen’, antwoordt het college van burgemeester en wethouders. Landelijk gezien is de hofstad ook geen voorloper, want in veel gemeenteraden in het land is het afgelopen jaar gepraat over het opnemen van een verbod in de algemene plaatselijke verordening (apv). Honderden heliumballonnen in de lucht mogen er dan wel mooi uitzien, ze zijn funest voor het milieu.

Bekijk ook: Ballonnen geven kankerverwekkende stof af

„Ballonnen zijn hartstikke leuk en vormen geen probleem als ze na een feestje weer worden opgeruimd, maar het (commercieel) oplaten van ballonnen zorgt voor een berg zwerfafval waar een paard de hik van krijgt”, aldus wethouder Richard de Mos van Dierenwelzijn. „De restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren. En zorgen daarmee voor veel dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten. Dierenwelzijn staat voor mij voorop.”

Bekijk ook: Ballonnen veroorzaken vuurbal op feestje

Twee jaar eerder stond het vorige stadsbestuur op eveneens vragen van de PvdD nog niet open voor een verbod, ook omdat handhaving lastig zou zijn. Het college wilde vooral inzetten op het creëren van bewustwording over het belang van een schone stad en het voorkomen van zwerfafval.

Ondanks die ommezwaai wil De Mos nu niet beticht worden van een ’links verhaal’. „Dit is geen links verhaal, maar gezond realisme waarbij we voorkomen dat dieren onnodig verstrikt raken. En we vinden een schone stad superbelangrijk. Daarom zijn we ook een stadsbrede campagne tegen zwerfafval begonnen onder de noemer ‘Samen houden we Den Haag schoon’ met als campagneslogan ‘Schoon, doen we toch gewoon?’.”

Nu is het nog zo geregeld in de hofstad dat voor het oplaten van grote hoeveelheden ballonnen bij evenementen, feesten, bruiloften of uitvaarten geen vergunning nodig is, maar er wel toestemming gevraagd moet worden aan de Luchtverkeersleiding in Rotterdam.