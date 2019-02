Docent die porno keek niet terug naar school

Het Staring College. Ⓒ Mark Mensink

LOCHEM - De docent van het Staring College in Lochem, die betrapt werd toen hij op zijn computer porno keek in de klas, keert niet terug naar school. Met de leerling die een filmpje maakte van de pornokijkende docent en dat online zette, is „indringend” gesproken. Dat heeft bestuurder Nico Woonink van de school woensdag laten weten.