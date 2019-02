Inbrekende broers (61 en 54 jaar) opgepakt

De broers komen uit Den Bosch en uit Eindhoven en zijn bekenden van de politie. Die houdt ze in elk geval verantwoordelijk voor zes inbraken in onder meer Schijndel, Budel en Cuijk. Maar er wordt nu ook gekeken of ze te maken hebben met tientallen andere woninginbraken. In hun woningen zijn veel spullen gevonden die mogelijk gestolen zijn.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik