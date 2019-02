Poetin legt VS vuur na aan de schenen

Kadetten van het Kozakkenkorps volgen de ’troonrede’ van president Vladimir Poetin op de televisie. Ⓒ FOTO REUTERS

MOSKOU - Vladimir Poetin heeft vandaag tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de beide kamers van het parlement fel naar de Verenigde Staten uitgehaald. Hij zei dat Rusland niet voor de Amerikaanse dreiging door de knieën zal gaan en bezig is met het ontwikkelen van nieuwe Russische, supersonische wapensystemen. Moskou zal, als het moet, nucleaire middellange afstandswapens plaatsen, die niet alleen landen in Europa maar ook de VS kunnen bereiken.