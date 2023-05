Politie: weer explosie in Rotterdam

ROTTERDAM - Bij een portiekwoning aan de Bilderdijkstraat in Rotterdam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden. Bij de ontploffing rond 01.30 uur raakte niemand gewond. Wel is er schade aan het portiek. De politie doet nader onderzoek.