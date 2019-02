Visser betrapt met 667 kilo illegale oesters

De man heeft een proces-verbaal gekregen en de oesters zijn weer teruggezet in de natuur. De visser had de oesters geraapt in een afgesloten gebied waar niet gevist mag worden, om de kwetsbare natuur te beschermen.

Beroepsvissers mogen oesters rapen als zij een vergunning hebben om dit op een bepaalde plek te doen. De betrapte visser, die uit Bruinisse komt, had wel een vergunning om in de buurt te vissen, alleen was die verlopen.

Particulieren mogen ook oesters rapen, maar voor eigen gebruik, en niet meer dan 10 kilo per dag.