Bijzonder herenakkoord

„Mooi hoe hoog je daar komt”, geeft Vrienten een welgemeend compliment aan collega Kooymans. Met een grijns gevolgd door: „Maar moet je er zo’n raar gezicht bij trekken?”

Er wordt veel gelachen aan de keuken- en de tuintafel in het buitenhuis in Twente waar de drie bijeen zijn om aan songs te werken waarmee ze Vreemde Kostgangers worden.

In meerdere opzichten baart dit ijzersterke herenakkoord opzien. Die samenstelling alleen al: De Groot is de bejaarde, beheerste troubadour, Vrienten de frontman van de voormalige tienersensatie en het nieuw leven ingeblazen Doe Maar en Kooymans de alles kunnende gitarist van almaar door rockende Golden Earring. Tegelijkertijd zijn ze - naar eigen zeggen - een Heemsteedse villawijker, een katholieke provinciestedeling en een Haagse blufnozem.

Het idee om de handen ineen te slaan komt uit de koker van Kooymans (68), die zijn leeftijdsgenoot Vrienten en de iets oudere De Groot (72) in 2013 vroeg om met hem mee te zingen op de 65e verjaardag van Earring-drummer Cesar Zuiderwijk. Zoals wel vaker wanneer zoiets als succesvol en prettig ervaren wordt, werd na afloop enthousiast afgesproken ’ooit’ nog ’iets’ samen te gaan doen. Het is er nog van gekomen ook.

Uitgangspunt één is dat hun stemmen mooi samen kleuren met de bassige De Groot, Kooymans die verbazingwekkende hoogtes haalt en Vrienten, die daar precies tussen past. Het streven is geweest hier écht een gezamenlijk project van te maken, aldus Vrienten in Het uur van de wolf. Met liedjes die niet zomaar terug te herleiden zijn tot een van hen drie. „Muziek maken is reageren op wat een ander doet”, zegt de Doe Maar-leider over de essentie van de samenwerken.

In Twente zijn ze aan de keukentafel gaan zitten om de Nederlandstalige songs die ze afzonderlijk inbrachten samen uit te werken. Want ook in het muziek- en tekstschrijven heeft ieder een paar steentjes bijgedragen. Dat is vooral soloartiest De Groot ook goed bevallen: „Het is prettig en rustgevend om die verantwoordelijkheid niet alleen te dragen, maar te delen.”

De documentaire laat een goedlachs, maar serieus en hardwerkend trio zien. Waar ze beginnen met vier liedjes van elk, eindigen ze in Twente met meer dan twintig nummers. Vrienten schrijft ze voor zijn vrouw, die van De Groot en Kooymans zijn wat weemoediger van aard. Herinneringen aan touwtjes uit de voordeur en ranzige bioscopen waar vroeger zondagmiddagen werden gesleten, worden onder meer op muziek gezet. Vrienten: „We zijn mannen van een bepaalde leeftijd, maar zodra er een instrument bijkomt dan vergeet je de ballast. Dan verlies je dat ouder wordende lichaam. Dan gaat het alleen om die liedjes.”

Dertig theatershows heeft de gelegenheidsgroep er inmiddels opzitten met deze nieuwe liedjes, maar ook enkele eigen klassiekers. Op 10 februari verschijnt het eerste album van Vreemde Kostgangers, dat in meerdere opzichten nu al bijzonder is. Ten eerste omdat de tour eraan vooraf is gegaan in plaats van andersom, wat logischer zou zijn.

Ten tweede omdat die plaat live is opgenomen vorige week in de Hilversumse Wisseloord Studios, mét select publiek. Dat leverde nog een interessante discussie op over wel of geen applaus.

Vrienten wilde wel, voor De Groot hoefde het niet en Kooymans was het om het even. Dus werd het mét. De mannen een superband noemen hoeft niet, maar de handen op elkaar is wel op z’n plaats voor deze kundige combinatie.