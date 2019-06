Kritiek op ontmoeting Máxima Saoedische kroonprins

Het punt is nu dat Máxima dat niet had gedaan. Zij is voor de VN speciaal pleitbezorger voor inclusieve financiering (microkredieten in ontwikkelingslanden). Ze bespraken onder meer de economische positieverbetering van vrouwen in Saoudi-Arabië, ter voorbereiding op de volgende G20 in Saoedi-Arabië. De moord op de columnist Washington Post in het Saoedische consulaat in Instanbul bleef onbesproken. Dat is niet goed, vindt Callamard, voor wie zwijgen gelijk staat aan medeplichtigheid.

’Geloofwaardig bewijs’ over verantwoordelijkheid

Uit het VN-onderzoek van Callamard kwam naar voren dat er ’geloofwaardig bewijs’ is dat Bin Salman verantwoordelijk was voor de moord. Kashoggi, columnist van The Washington Post, werd bij een bezoek aan het consulaat met een injectie verdoofd en gedood met een plastic zak over zijn hoofd. Het lichaam van de Saoedische dissident, dat vermoedelijk in stukken werd gezaagd, is nooit teruggevonden.

In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd, onder anderen door D66, SP. „Is het echt waar dat ze niet gesproken heeft over de moord op journalist Khashoggi?”, zegt Kamerlid Karabulut. „Onbegrijpelijk.” Ze wil maandag minister Blok (Buitenlandse Zaken) over de ontmoeting aan de tand voelen. De VVD ziet het overigens anders. Kamerlid Sven Koopmans is ’trots dat onze koningin moeilijke diplomatieke gesprekken voert’. „De gezant voor inclusieve financiering durft hier een moeilijk gesprek te voeren over vrouwenrechten met iemand die ver van haar af staat.”