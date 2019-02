Internaatmeisjes eisen compensatie voor dwangarbeid en mishandeling

Rita Sterkeboer (75) heeft vroeger in een meisjes internaat gezeten en is misbruikt door de nonnen. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

ALMERE - Na de eerdere verontwaardiging over grootschalig seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk, komen ook andere misstanden aan het licht. Zo werden in de vier tehuizen van zusterorde de Goede Herder tussen 1860 en 1978 vijftienduizend jonge meisjes tewerkgesteld en zowel lichamelijk als psychisch mishandeld. Rita Sterkeboer uit Almere is één van hen en kijkt terug op een vreselijke jeugd. „Het stiekeme, het gemene. Je was nog maar een kind…”