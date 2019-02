Verbluffend natuurfenomeen doet toeschouwers smelten

Door een samenloop van precies de juiste omstandigheden lijkt het of er dezer dagen lava over de rotsen van Horsetail Fall stroomt. Het is echter een illusie die wordt veroorzaakt door precies de juiste hoeveelheid stromend water en de juiste hoek van de zon.

Het fenomeen in het fameuze Yosemite National Park in Californië duurt maar een paar dagen, want door een andere stand van de zon zal de ’firefall’ weer een jaar niet te zien zijn. Het schouwspel doet zich alleen voor gedurende enkel dagen in februari. Honderden liefhebbers reizen af om het mee te maken, maar vaak worden ze teleurgesteld omdat de omstandigheden niet meewerken.

De beelden die deze week worden gemaakt, zijn het posten op Instagram meer dan waard. „Ik stond compleet versteld toen ik het zag gebeuren”, zegt een fotograaf tegen CNN. „Eindelijk heb ik het kunnen zien en fantastische foto’s genomen. We stonden op een perfecte plek. Voor we het doorhadden, stonden er honderden andere mensen om ons heen.”