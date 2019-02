De maanlanding is op aarde in scène gezet door de NASA. Op een aarde die plat is en niet bol, zoals de NASA beweert. Waar de maatschappijkritische John Lennon werd vermoord in opdracht van de Amerikaanse overheid en waar Elvis Presley zijn dagen in gezegende anonimiteit slijt in verzorgingstehuis De Toonladder in de Muziekwijk te Almere.