Rus veilt Nobelprijs voor ruim 100 miljoen, doneert aan Oekraïne

Moeratov gaat het volledige bedrag doneren aan UNICEF, dat het zal gebruiken voor Oekraïense kinderen die op de vlucht zijn geslagen vanwege de oorlog in het land. Moeratov koos voor UNICEF omdat „het cruciaal is dat het geld naar een organisatie gaat die niet tot enige overheid behoort.”

Ⓒ AFP

Moeratov en Ressa kregen de prijs in 2021 vanwege „hun inspanningen om de vrijheid van meningsuiting te bewaren.” Moeratov was een van de journalisten die Novaja Gazeta in 1993 oprichtten, na de val van Sovjet-Unie.

Het afgelopen jaar was het weekblad het enige medium dat nog kritiek uitte op president Vladimir Poetin. In maart verliet het medium Rusland, nadat Moskou een wet aannam die hoge gevangenisstraffen mogelijk maakte voor iedereen die kritiek had op de oorlog in Oekraïne.