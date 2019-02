Politieman in nek gestoken: twee jaar cel en tbs

De dader zou uit zijn woning in Helmond worden gezet. Bij de uitzetting werden problemen verwacht. Daarom waren twee agenten opgeroepen. De man weigerde in eerste instantie de deur van de woning te openen. Toen hij dit uiteindelijk wel deed, stak hij vrijwel direct de agent die vooraan stond in zijn hals. De verdachte werd vervolgens overmeesterd en aangehouden.

Bekijk ook: Agent neergestoken in Helmond

De agent werd in zijn luchtpijp en slokdarm geraakt. De steekwond had ook dodelijk kunnen zijn. De steker is al eerder veroordeeld is voor het steken van zijn broertje met een schaar.

De rechtbank houdt er rekening mee dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens de rechtbank was zijn handelen niet bewust gericht op een agent.

Naast de celstraf en tbs moet de dader ruim 14.500 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.