Brits meisje (9) sterft na eten ijsje aan de Costa del Sol

Het meisje was allergisch voor melk en noten en raakte na het ijsje in een anafylactische shock. Onderzoek moet nog vaststellen of dit inderdaad de doodsoorzaak was.

Het meisje werd volgens Sky News zaterdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Later is het meisje in kritieke toestand overgebracht naar Malaga’s Materno Infantil Hospital. Ze overleed maandag.

Het kind verbleef met haar ouders bij hotel Club La Costa World in de Spaanse gemeente Mijas. Een woordvoerder van de hotelketen heeft laten weten dat het meisje niet in één van hun hotels was op het moment dat ze het ijsje at. De keten heeft laten weten mee te leven met de familie van het meisje.