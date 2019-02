’Mijn vrouw ging vreemd terwijl ik ernaast sliep’

Neil, woonachtig in Elwood in de staat Indiana, verklaarde aan de politie dat hij wakker werd, en naast zich zijn vrouw betrapte tijdens de seks met een onbekende man, zo schrijven lokale nieuwsmedia en The New York Post.

Nadat hij de onbekende hijgend naast hem vond, pakte hij een mes, en begon hij op de man in te steken. Rond 12.30 uur kwamen agenten ter plaatse. De man lag toen inmiddels beneden het appartement te creperen.

Neil, die op dat moment onder het bloed zat, werd gearresteerd. Hij wordt vastgehouden terwijl het onderzoek loopt.