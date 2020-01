China gooit zesde stad ’op slot’

Ⓒ AFP

GENÈVE - China verruimt het gebied waar voorzorgsmaatregelen worden getroffen rond het ’epicentrum’ van het coronavirus in Wuhan. Er gaat een zesde stad ’op slot’. Na Wuhan, Huanggang en Ezhou staan ook de kleinere steden Chibi en Zhijiang onder verscherpt toezicht. Nu komt daar ook Xiantao bij. In die steden wonen in totaal zo’n twintig miljoen mensen. Grote delen van het openbaar vervoer ligen plat.