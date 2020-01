Eerste besmetting coronavirus in Singapore

Ⓒ De Telegraaf

GENÈVE - Voor het eerst is in Singapore iemand besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt The Straits Times donderdag op basis van de Singaporese autoriteiten. Volgens de krant zou het gaan om een 66-jarige Chinese man uit Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Hij reisde met negen anderen, die nog worden onderzocht. Eerder werden al besmettingen gemeld in China, Thailand, Japan, Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.