Susanna onthoofd omdat er niet snel genoeg geld was

In de vuilniszak met het hoofd van de Mexicaanse zat een briefje dat ze was vermoord ’omdat haar man niet wilde betalen’. „Dit is met mij gebeurd omdat mijn man zo nodig stoer wilde doen”, schreven de kidnappers. De zak was gedumpt op een parkeerplaats.

Zakenvrouw Susanna Carrera werd begin februari ontvoerd toen ze haar dochter wilde ophalen bij het huis van een vriend in Coatzacoalcos, Veracruz. Op een bewakingsvideo is te zien dat de ontvoerders haar van achteren grepen toen ze aanbelde.

De familie van de vrouw liet al snel in een verklaring weten dat ze het geld (nog) niet hadden. Carrera en haar man Luis zijn eigenaar van een aluminiumbedrijfje.

Beelden van de kidnap van de vrouw (tekst gaat hieronder verder)

Luis liet na de vondst van het hoofd van zijn vrouw op sociale media weten iedereen te bedanken die had meegeholpen haar vrij te krijgen. „Dank voor jullie gebeden om mijn vrouw weer thuis terug te krijgen. Helaas was dat onmogelijk en is ze overleden”.

In de regio rond Coatzacoalcos ben je overigens je leven niet zeker. Alleen in 2018 waren er al 49 ontvoeringen en 160 moorden, zo meldt de BBC.