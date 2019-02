D66: geef Britten uitstel op inburgering bij harde Brexit

,,Als er niets gebeurt, gelden voor Britten straks dezelfde regels als voor mensen uit Kirgizië”, schetste D66-Kamerlid Paternotte woensdag in een debat over integratie. Dat betekent dat mensen verplicht binnen drie jaar moeten inburgeren. Bij dit onderwijs gaat van alles mis, omdat er de afgelopen jaren door slecht toezicht een wildgroei aan malafide taalscholen is ontstaan.

Omdat Britten doorgaans weinig moeite hebben om hun draai in de polder te vinden, vindt Paternotte dat zij niet meteen zouden hoeven beginnen met inburgeren. ,,Geef ze een maand of vijftien de tijd om hier te settelen”, stelt hij voor.

’Sympathiek idee’

Minister Koolmees (Sociale Zaken) vindt het een ‘sympathiek idee’. Hij gaat er over in gesprek met staatssecretaris Harbers (Immigratie) en minister Blok (Buitenlandse Zaken). Voor mensen die al eerder naar Nederland kwamen, verandert er niets.

In het debat over de verbouwing van het stelsel voor inburgeren stelden veel Kamerfracties dat het hard nodig is om de eisen voor taalbeheersing en kennis van de Nederlandse cultuur aan te scherpen. Zo wordt gekeken naar mogelijkheden om Turkse migranten te verplichten in te burgeren. Nu zijn ze vrijgesteld omdat de EU een associatieverdrag met Turkije heeft.

Ook migranten uit EU-landen hoeven namelijk niet in te burgeren. Mogelijk komt daar in de toekomst verandering in. Onder meer CDA en SP willen dat ook meer werk wordt gemaakt van de integratie van Oost-Europese werknemers, die de afgelopen jaren in steeds groteren getale naar Nederland zijn gekomen.

Minister Koolmees vindt zo’n verplichting alleen in strijd met het vrij verkeer van personen in de EU. Hij vindt bovendien dat werkgevers van Oost-Europeanen hier in zouden moeten investeren.