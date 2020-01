AMSTERDAM - De nieuwe advocaat van kroongetuige Nabil B. houdt er ernstig rekening mee de rest van het leven persoonsbeveiliging nodig te hebben. „Met de arrestatie van Taghi is een slag gewonnen, maar nog niet de oorlog”, zegt de advocaat, die voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis volstrekt anoniem optreedt in een strafproces. Dit om wraakacties uit de onderwereld tegen te gaan.