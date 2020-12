2020 in race voor warmste jaar ooit

De temperatuur is in meer dan 90 procent van de wereld warmer dan gemiddeld, maar het noordpoolgebied springt eruit. Vooral in het noorden van Rusland en de wateren ten noorden van Rusland is het verschil regionaal ruim 6 graden.

Op een paar plekken is 2020 kouder dan normaal. De meest opvallende gebieden zijn het westen van Canada en een flink stuk van de Grote Oceaan ten westen van Zuid-Amerika. Dit laatste komt door La Niña. Daardoor is er sinds mei relatief koud zeewater in deze regio.

Het warmterecord in Europa wordt vrijwel zeker verbroken. 2020 is tot nu toe bijna 1,7 graden warmer dan het gemiddelde over de periode 1981-2020. Het warmste jaar tot dusver in Europa is 2019. Voor de hele wereld is het warmste jaar tot nu toe 2016.