Brussel loert ook naar boer

Barneveld maakt zich zorgen over ’grootste boerenprotest ooit’ op land van melkveehouder Gert-Jan

Het boerenprotest op het land van melkveehouder Gert-Jan Brouwer (51) aanstaande woensdag moet ’het grootste boerenprotest ooit’ worden. Burgemeester Jan Luteijn van Barneveld zegt zich grote zorgen te maken over de toeloop en dat is volgens de organisatie niet onterecht. „Dit wordt groter dan op he...