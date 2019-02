Duiveluitdrijving bij Marokkaans jochie in Venlo

De Utrechtse moeder van het jongetje wilde samen met een bevriend Marokkaans echtpaar uit Venlo een zogenaamde djinn bij het jongetje verdrijven, zo meldt L1. Een djinn is een geest uit de Arabische cultuur.

Het jongetje kreeg met geweld wattenstaafjes in zijn oren geduwd. Hij heeft daardoor gehoorschade opgelopen. Ook moest de 9-jarige zijn handen in een warme oven houden.

Slechte Djinns moeten worden verdreven en dat is in deze zaak gebeurd, aldus de moeder en het echtpaar. Veel Arabieren geloven in het bestaan van Djinns.

„Deze bizarre handelingen zijn schokkend en er zijn geen woorden voor", zei de Officier van Justitie tijdens de zitting woensdag. Tegen de moeder werd vijf jaar geëist, twee Venlose vrienden zouden vijf en vier jaar moeten zitten als het aan justitie ligt.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een rechtszaak over een duiveluitdrijving in Nederland plaatsvindt, aldus de zender.