Asielzoekers blokkeren N366 bij Ter Apel, agenten grijpen in

Rond de twintig mensen stonden, lagen of zaten op de autoweg, ter hoogte van het asielzoekerscentrum aan het begin van de avond. „Niemand kon er langs”, vertelt Mike Lambers tegen Dagblad van het Noorden. De ondernemer uit Nieuw-Weerdinge was op weg naar huis met zijn bedrijfsbus. „Het wachten duurde lang. Voor mijn gevoel was het een half uur, maar het was zeker een kwartier.”

De hekwerkspecialist maakte een video en zette die op Facebook. Daarin is onder meer te zien dat twee mannen voor een vrachtwagen op het wegdek gaan liggen. De beelden gingen dinsdag rond op sociale media. Lambers heeft weinig begrip voor de actie. „Helemaal niet. Was het een protest tegen het gebrek aan opvangplekken? Ik zag geen vrouwen, geen kinderen. Alleen maar jonge mannen. Veiligelanders waarschijnlijk, zoals we ze ook in Ter Apel zien lopen: blote buik en een biertje in de hand.”

Bekijk ook: Bij VVD wordt meer rumoer verwacht

De gewaarschuwde politie maakte een einde aan de blokkade. „Er was sprake van een verkeersgevaarlijke situatie en gevaar voor de mensen zelf”, aldus een woordvoerder. De politie sommeerde de asielzoekers de provinciale weg vrij te maken. „Een aantal gaf daar gehoor aan. Anderen hadden meer dwang nodig om te vertrekken.”

Bekijk ook: Krokodillentranen rond azc Ter Apel

Het is onduidelijk wat precies de bedoeling was van de actie. Ook het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kan daar niks over zeggen.. „Als COA hopen we natuurlijk dat dit soort incidenten uitblijft. Als asielzoekers buiten ons terrein zijn, vallen ze niet meer onder onze verantwoordelijkheid. Dan hopen we dat ze hun weg vinden en dat ze zich gedragen.”