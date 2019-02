Ook May ziet dissidenten uit partij stappen

Oud-minister Soubry legde later uit dat de Conservatieve partij is gekaapt door anti-EU-hardliners. „De waarheid is: de slag is voorbij en het andere kamp heeft gewonnen”, zei de politica tegen verslaggevers. Ze hoopt dat meer conservatieve parlementariërs haar voorbeeld volgen.

Het naderende Britse vertrek uit de Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk in een politieke crisis gestort. De twee grootste politieke partijen, de Conservatieven en oppositiepartij Labour, zijn intern verdeeld over hoe om te gaan met de Brexit. De deal die premier May sloot met Brussel sneuvelde eerder in de Britse Tweede Kamer, het House of Commons.

Volgens de conservatieve overloper Wollaston kan een tweede volksraadpleging uitkomst bieden. De parlementariër zei dat May haar deal goedgekeurd zou kunnen krijgen als ze er volgens ook een referendum over laat houden.

Maandag besloten zeven fractieleden van Labour, onder wie Luciana Berger, de partij de rug toe te keren en als onafhankelijken door te gaan. Dinsdagavond sloot Joan Ryan zich aan. Allen hebben kritiek op de brexitstrategie van partijleider Jeremy Corbyn. Bovendien verwijten ze hem dat hij niet krachtig optreedt tegen het „institutioneel antisemitisme” binnen Labour.