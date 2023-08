Nachtmerrie voor vakantieganger: vliegmaatschappij raakt hond kwijt op drukste luchthaven ter wereld

Paula zou twee weken doorbrengen in Californië, maar bij de overstap op het Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport bleek haar toeristenvisum niet geldig. Ze zou daarom de eerste vlucht terug naar huis moeten nemen, maar die was pas de volgende dag. Zodoende bleef de Dominicaanse in een detentiecentrum, maar haar hond mocht niet mee. Het personeel van Delta Airlines zou er wel voor zorgen dat het goed kwam met de 6-jarige Maia.

Dat was in ieder geval de bedoeling. Toen Paula de volgende dag haar hond wilde ophalen, was Maia nergens meer te bekennen. Mogelijk was ze al naar de gate gebracht, maar daar bleek ze ook niet te zijn. Uiteindelijk vertrok de vlucht zonder Paula, die een vliegtuig later mocht nemen. Maar bij de volgende vlucht was Maia nog steeds niet gevonden, laat staan teruggebracht naar haar baasje.

Bijzondere band

Door haar ongeldige visum moest Paula wel direct terug naar haar thuisland, zij het zonder haar hond. Het leidde tot een paniekaanval in het vliegtuig, want de vrouw heeft een bijzondere band met haar huisdier. Zo vond ze Maia jaren geleden compleet verwaarloosd op straat. „Iedereen die me kent, weet hoe belangrijk ze voor me is. Ze kan nu overal zijn.”

Tien dagen later is Maia nog steeds niet terecht. De reden dat ze kwijt is, komt mogelijk doordat Maia uit haar hok ontsnapte toen ze naar het vliegtuig verplaatst zou worden. Personeel rende nog achter het dier aan, maar wist haar niet in te halen. Een optie is dat Maia zich nu ergens verstopt op het vliegveld. Tegenover CNN laat Delta Airlines weten dat de zoektocht naar de hond nog in volle gang is.