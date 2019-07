Grote uitslaande brand kerk in Hengelo

De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt voor een melding van een brand aan de Meijersweg. Ter plaatse bleek er een sprake van een zeer grote uitslaande brand bij de Theresiakerk. Ⓒ News United

HENGELO - Aan de Meijersweg in Hengelo woedt een grote brand in de Theresiakerk. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt.