Kerk in Hengelo verwoest door brand

De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt voor een melding van een brand aan de Meijersweg. Ter plaatse bleek er een sprake van een zeer grote uitslaande brand bij de Theresiakerk. Ⓒ News United

HENGELO - De Moeder Theresiakerk in Hengelo is maandagochtend door een grote brand verwoest. De brand in het kerkgebouw aan de Meijersweg is onder controle, maar de brandweer verwacht nog enige tijd nodig te hebben voor het nablussen. Instabiele muren worden zo nodig omvergehaald en de kerk moet als verloren worden beschouwd, meldt de brandweer Twente. Er zijn geen gewonden gevallen.