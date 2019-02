Nederlandse oud-SS’ers krijgen uitkering Duitsland

Het geld wordt al jarenlang door Duitse instanties uitgekeerd. Rond de bedragen bestaat veel geheimzinnigheid. Een maximaal aantal van rond de 1300 euro wordt genoemd. Tegenwoordig krijgen mensen dat gestort, vroeger ging dat via een ondergronds netwerk van SS-veteranen. „Die werden in grijze enveloppen via de Duitse ambassade aan contactpersonen binnen de veteranennetwerken verstrekt”, aldus Kleijn. „Heel schimmig.”

Het Landschaftsverband Rheinland (LVR) noemde eerder tegenover EénVandaag het getal van 34 mensen, maar kan niet aangeven voor welke specifieke mensen die betalingen bedoeld zijn. De LVR komt later met een reactie. Historicus Kleijn interviewde samen met journalist Stijn Reurs meer dan honderd oud-SS’ers. Hij kent de uitkeringen en sprak zelf met oud-SS’ers die nog steeds betaald worden. „Die moesten daarvoor naar Aken om aan te tonen dat je blijvend invalide bent – en dat werd weleens afgekeurd. Het is echt een groep mensen die een arm of been mist.”

Nederlandse oud-SS’ers krijgen tot hun dood een uitkering van de Duitse staat. Ⓒ De Telegraaf

Volgens critici uit België, waar de zaak ook voor beroering zorgt, kunnen de oud-SS’ers ook met een verklaring dat ze ’de tanken nog horen knallen’ zo’n betaling krijgen.

„Ik denk dat het ook op basis van psychische schade wordt verstrekt, maar ken daar geen Nederlands voorbeeld van”, reageert Kleijn. „Uiteindelijk ontvangt het grootste deel van de duizenden SS’ers – Nederland had bijvoorbeeld de meeste vrijwilligers van heel Europa – niets, want veel mensen verzwegen na de oorlog dat ze SS’er waren en vroegen er geen aan.”

’Shockerend’

Slachtoffers van de oorlog, mensen die in concentratiekampen zaten of dwangarbeiders, krijgen ook een uitkering, maar die ligt over het algemeen lager. Kleijn snapt de ophef over de ’Nazi-pensioenen’. „Ik kan volledig begrijpen dat het wringt. Het voelt bizar als je dwangarbeider was, een schamel pensioentje krijgt, en je hoort dat oud-SS’ers behoorlijke uitkeringen krijgen… Ik zou daar zelf ook verbolgen over zijn. Tegelijkertijd zie ik het totale plaatje en ken ik SS’ers die zwaar verminkt werden, beide benen verloren, en in Nederland nergens aanspraak op konden maken.”

Flory Neter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers heeft ook nog steeds een wrang gevoel over de uitkeringen. „Aan de ene kant snap ik de logica, want deze SS’ers waren in staatsdienst, maar tegelijkertijd is het shockerend. De moraliteit zegt: deze mensen worden wél beloond en niet bestraft.”