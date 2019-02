Eis: acht jaar en tbs voor in stukken snijden yogadocente

De van oorsprong Russische man kon mogelijk niet verkroppen dat yogadocente Julia van hem wilde scheiden. Op 9 januari 2018 gaf hij haar als vermist op. Twee dagen later vond de politie de stoffelijke resten van de vrouw tijdens een doorzoeking hun een woning in Scheveningen. Het in stukken gezaagde lichaam zat in een afgesloten kist die op het balkon stond. De lichaamsdelen waren in 12 zakken verstopt.

Verdachte Andrei K. heeft deze daden bekend. Hij zou haar hebben gedood toen hij een black-out kreeg tijdens een ruzie.

De verdachte zei woensdag dat zijn vrouw, ook uit Rusland, hem enkele weken eerder had verteld dat ze was vreemdgegaan met meerdere mannen. Ze zouden gaan scheiden. Ze waren in 2009 getrouwd en zij vormde samen met zijn baan bij Shell de twee pijlers in zijn leven. Maar door zijn depressies zat hij al tijden ziek thuis en het bedrijf meldde dat hij boventallig was.

De officier van justitie vindt doodslag bewezen. Ze gaat ervan uit dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar was.