Kim Jong-un blijft wereld tarten met rakettesten

Noord-Korea heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw twee ballistische raketten afgeschoten, ditmaal vanaf het internationale vliegveld van Pyongyang. De communistische ’heilstaat’ heeft in de afgelopen weken het aantal lancering sterk opgevoerd. In de eerste weken van het nieuwe jaar gingen ...