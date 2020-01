Bestuurster (24) komt om door ongeval in Gelders dorp Hengelo

Een bakwagen met daarachter een trailer botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Ⓒ GinoPress B.V.

HENGELO - Een 24-jarige automobiliste uit Groenlo is vrijdag om het leven gekomen door een ongeval op de Tweede Berkendijk in het Gelderse dorp Hengelo. De vrouw bestuurde een kleine vrachtwagen met daarachter een paardentrailer. De toedracht is nog onduidelijk.