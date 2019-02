EU-landen akkoord met Europese grenswacht

Ⓒ EPA

BRUSSEL - De EU-landen hebben ingestemd met het voorstel om de Europese grens- en kustwacht Frontex geleidelijk uit te breiden naar maximaal 10.000 man in 2027. De grenswachten komen deels in dienst bij het in Warschau gevestigde agentschap en worden deels gedetacheerd vanuit de lidstaten. Ze moeten vanaf 2021 kunnen worden ingezet bij grenscontroles of een migratiecrisis, na toestemming van het betreffende land, waarbij ze ook wapens mogen gebruiken.