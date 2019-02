Vrouw bevalt op stoep naast taxi

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen Ⓒ Google Maps

EMMEN - Een ritje van het asielzoekerscentrum in Ter Apel naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen zal taxichauffeur Efraïm de Vries (34) nog heel lang heugen. Hij wist al dat z’n buitenlandse passagiere hoogzwanger was, maar had natuurlijk niet verwacht zijn allereerste bevalling van zó dichtbij mee te maken. “Die zwangere dame begon steeds meer lawaai te maken. Ik dacht: ik geef maar wat extra gas.”