Standbeeld ’de kus’ beklad met #MeToo

De iconische plaat werd vastgelegd op Times Square in New York, waar fotograaf Alfred Eisenstaedt precies op het juiste moment afdrukte. De foto werd het symbool van de overwinning op nazi-Duitsland.

Het vandalisme volgt een dag na de dood van matroos George Mendonsa. Die overleed zondag op 95-jarige leeftijd. Maandagmiddag werd het standbeeld in de stad Sarasota beklad, zo vermoedt de politie. „Maar er zijn geen camerabeelden of getuigen.”

Mendonsa vertelde in 2012 nog over het moment waarop hij Greta Zimmer Friedman kust. „Het was het moment, dat je terugkomt van de oceaan, en eindelijk, de oorlog was voorbij. Het was de euforie. En ik had een paar drankjes op.”

De schade aan het standbeeld wordt geschat op 1000 dollar.