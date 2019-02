Knekels en schedels uit de Middeleeuwen in het Sedlec Ossuarium.

AMSTERDAM - Het wereldberoemde ossuarium in het Tsjechische Kutna Hora is dringend aan renovatie toe. De knekels en schedels van de naar schatting 40.000 skeletten moeten hoognodig schoongemaakt worden voordat ze weer in ere aan elkaar gelijmd kunnen worden.