Trump: Barr beslist over rapport Mueller

Mueller en zijn team onderzoeken al bijna twee jaar of er geheime afspraken bestonden tussen Moskou en het campagneteam van Trump in de vermeende Russische pogingen om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Voor Trump zijn de onderzoeken zeer onaangenaam. Verschillende mensen uit zijn directe omgeving zijn al beschuldigd en gedeeltelijk veroordeeld. Trump typeert de onderzoeken regelmatig als een „heksenjacht.”

Het ministerie van Justitie houdt toezicht op de onderzoeken. Mueller zal zijn onderzoeksresultaten vertrouwelijk overhandigen aan de minister van Justitie. Die kan dan beslissen welke informatie hij aan het Amerikaanse Congres zal doorgeven. Het is onduidelijk of en hoe de resultaten aan het publiek beschikbaar worden gesteld. Barr had onlangs opengelaten hoe hij hier precies verder wil gaan.

Wanneer Mueller officieel zijn onderzoek beëindigt is onduidelijk. De Amerikaanse televisiezender CNN berichtte woensdag onder verwijzing naar niet-gespecificeerde ingewijden dat het ministerie van Justitie verwacht dat het werk van Mueller volgende week al wordt afgerond.

De door Trump voorgestelde Barr is vorige week beëdigd als nieuwe minister van Justitie. Hij volgde Jeff Sessions op, die Trump in november uit zijn ambt had gezet.

