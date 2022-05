In totaal 175 activisten aangehouden bij klimaatactie Rotterdam

Het Hofplein in Rotterdam is door demonstranten van Extinction Rebellion geblokkeerd. Meerdere demonstranten hebben hun handen vastgelijmd aan het wegdek. De politie heeft met behulp van cola de handen losgehaald en diverse demonstranten aangehouden. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - De politie heeft dinsdag in totaal 175 activisten aangehouden bij een klimaatactie van Extinction Rebellion in Rotterdam. 110 van hen werden in het Rotterdamse centrum aangehouden en 65 op de Maasvlakte. Ze hebben allemaal een proces-verbaal gekregen en zijn inmiddels weer vrij, aldus een woordvoerster van de Rotterdamse politie.