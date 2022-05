Politie houdt 76 klimaatactivisten aan in Rotterdam

Het Hofplein in Rotterdam is door demonstranten van Extinction Rebellion geblokkeerd. Meerdere demonstranten hebben hun handen vastgelijmd aan het wegdek. De politie heeft met behulp van cola de handen losgehaald en diverse demonstranten aangehouden. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - De politie heeft in het centrum van Rotterdam dinsdag 76 klimaatactivisten aangehouden bij meerdere acties in de stad. Extinction Rebellion voerde al een aantal dagen actie tegen de fossiele industrie in de stad.