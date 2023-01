OM: racistische uitingen Erasmusbrug strafbaar, onderzoek gestart

„De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wilt. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen”, zo wordt uitgelegd.

Het gaat volgens het OM ook om de context waarin de uitlatingen zijn gedaan. Op de brug was ook de Engelstalige zin ’We must secure the existence of our people and a future for white children’ (We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren) te zien. Dit is ook wel bekend onder de afkorting ’14 words’, een tekst van een Amerikaanse neonazi.

De politie zoekt nog getuigen.