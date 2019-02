Brexit jaagt trotse Nederlander op kosten

Douglas van Henten, hier met zijn jongste zoon Joel op zijn schouders, voelt zich op-en-top Nederlander. Hij poseert hier met zijn vrouw Nicola (rechts), neefje Haydon (op voorgrond) en zijn zus Deanne. Ⓒ Eigen foto

East Kilbride - De Nederlander Douglas van Henten is boos. Om na de Brexit in Groot-Brittannië te mogen blijven, moet hij honderden ponden betalen voor een bewijsje waarop staat dat hij géén Brit is.