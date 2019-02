’Historische’ baby voor Servische premier

„Ana Brnabic is een van de eerste premiers wier partner is bevallen terwijl ze in functie is..... en ’s werelds eerste premier met een partner van hetzelfde geslacht”, aldus haar mediakantoor in een verklaring. „De bevalling verliep voorspoedig en zowel de moeder als de baby maken het goed.”

Volgens de lokale media heet de jongen Igor.

Brnabic (43) was een van de weinige openlijk homoseksuele regeringsleiders toen ze in juni 2017 aan de macht kwam. Maar ze is geen actief pleitbezorger van lhbt-kwesties in een land waar homofobie wijdverspreid is. Alleen al in februari zijn er minstens twee keer vernielingen aangericht in een lhbt-centrum in de hoofdstad Belgrado.

Tijdens een optreden op een Gay Pride in Belgrado in 2017 weigerde Brnabic commentaar te geven op de vraag of ze het homohuwelijk in haar land wil legaliseren. „Ik kan u mijn persoonlijke mening op dit ogenblik niet geven omdat ik hier als eerste minister sta die de Servische overheid vertegenwoordigt”, zei zij destijds.