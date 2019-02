Luitenant VS plande ’Breivik-aanslag’ op Democraten en journalisten

De man, Christopher Paul Hasson, omschrijft zichzelf als een ’witte nationalist’. Hij zou het gemunt hebben op kopstukken van de Democratische Partij en Amerikaanse journalisten. Bij hem thuis is een groot arsenaal wapens en drugs gevonden.

Het doel van Hasson was volgens de aanklacht om „onschuldige burgers te vermoorden op een zelden vertoonde schaal.” Ook zou Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, een van de doelwitten zijn geweest van Hasson. Op internet zocht hij op termen als ’beste plek in (Washington, red.) DC om congresmensen te zien’, schrijft The Washington Post. Hasson wordt donderdag voorgeleid.

Nieuwszender CNN meldt dat de man zijn plannen had geïnspireerd op die van de Noorse terrorist Anders Breivik. Die pleegde in 2011 in Oslo twee aanslagen waardoor in totaal 77 mensen om het leven kwamen. Hij werd een jaar later veroordeeld wegens meervoudige moord en terrorisme. Hij kreeg 21 jaar celstraf opgelegd met de mogelijkheid tot verlenging.

Bekijk ook: Nabestaanden opgelucht over vonnis Breivik