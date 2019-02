Ruim 70 doden bij brand in Bangladesh

Zeker vijftig mensen liggen met verwondingen in het ziekenhuis. Sommigen zijn er slecht aan toe. Buiten het ziekenhuis wachten honderden mensen op nieuws over vermisten.

De brand brak uit in een gebouw met vier verdiepingen en breidde zich snel uit naar naastgelegen panden. De brandweer kreeg de brand onder controle na vijf uur blussen. De getroffen panden zijn tot 300 jaar oud.

Lokale media melden dat in het gebouw veel brandbaar materiaal, waaronder plastic, lag opgeslagen en dat de brandweer moeite had om voldoende bluswater aan te voeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.