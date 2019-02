Democraten vechten noodtoestand VS aan

Tot nu hebben 92 leden van het Huis de resolutie al ondertekend, ruim voldoende om het voorstel in stemming te brengen. In totaal zijn 218 voorstemmers nodig. De Democraten hebben een meerderheid van 235 van de 435 zetels.

’Invasie’

Trump riep afgelopen vrijdag per decreet de noodtoestand uit. Met die maatregel hoopt de president de beschikking te krijgen over voldoende geld voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Trump wil die muur bouwen om illegale immigranten tegen te houden, en zoals hij zei „de invasie van het land met drugs, mensensmokkelaars en allerlei soorten criminelen en bendes.”

Door afkondiging van de noodtoestand kan Trump buiten het Congres om geld weghalen bij onder meer Defensie en het budget voor rampenbestrijding. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, zeiden dat ze de maatregel in het Congres en de rechtbank zullen aanvechten. Volgens Pelosi is er geen sprake van een nationale noodsituatie aan de zuidgrens.

Ook een coalitie van zestien Amerikaanse staten, geleid door Californië, vecht de afkondiging van de noodtoestand aan.

Bekijk ook: Staat Californië vecht noodtoestand aan

Bekijk ook: Gevecht om de muur

Bekijk ook: Trump roept noodtoestand uit om geld muur