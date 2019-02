Atletiekclub stuurt olympisch sporter weg om ’ongewenst gedrag’

Aanleiding is volgens de krant een klacht van een jeugdlid over ongewenste opmerkingen. De Wit was al eerder gewaarschuwd en had twee jaar proeftijd gekregen. Zelf ontkent hij zich aan wangedrag schuldig te hebben gemaakt.

Opnieuw de fout in

Afgelopen december heeft het bestuur De Wit verteld dat hij niet langer welkom is op de baan. Volgens voorzitter Patrick Stassen was het vooral de optelsom die het bestuur tot dat besluit deed komen. „Wij hebben hem al eerder gewaarschuwd. Binnen een jaar is hij opnieuw in de fout gegaan. We konden niet anders dan zijn contract opzeggen.”

’#MeToo-Tijdperk’

De Wit is verbolgen over de gang van zaken. „Ik ben door het bestuur aan de hoogste boom gehangen zonder ruggespraak, er was geen correct hoor en wederhoor. Ik heb een puber verbaal flink aangepakt tijdens een training, maar heb haar verder niet aangeraakt. Ik ben een slachtoffer van het #MeToo-tijdperk.”